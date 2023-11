bal folk au profit du téléthon maison de pays, Nyons (26) bal folk au profit du téléthon maison de pays, Nyons (26), 2 décembre 2023, . bal folk au profit du téléthon Samedi 2 décembre, 20h30 maison de pays, Nyons (26) 5 euros(bal) 18H INITIATION line dance 2 euros (Danièle) au profit du téléthon 19H INITIATION FOLK 2 euros (Anne Marie)au profit du téléthon 20H30 BAL FOLK (5 euros) avec les Mott’zikales au profit du téléthon source : événement bal folk au profit du téléthon publié sur AgendaTrad maison de pays, Nyons (26) 128, Promenade de la Digue

maison de pays, 26110 Nyons, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46293 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu maison de pays, Nyons (26) Adresse 128, Promenade de la Digue maison de pays, 26110 Nyons, France Age max 110 Lieu Ville maison de pays, Nyons (26) latitude longitude 44.356488;5.135268

maison de pays, Nyons (26) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//