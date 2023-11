Les documentaires du mercredi de l’Université : « Les Caravage de Philippe de Béthune, l’ombre d’un doute » Maison de Pays Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Les documentaires du mercredi de l'Université : « Les Caravage de Philippe de Béthune, l'ombre d'un doute »
Mercredi 20 décembre, 18h30
Maison de Pays Nyons

Parfois, des tableaux rarissimes sortent de l'ombre : c'est le cas à Loches des « Pèlerins d'Emmaüs » et de « L'Incrédulité de Saint Thomas », attribués au Caravage.

J’ai donc, pour donner à cette mystérieuse découverte une dimension cinématographique, choisi de mener ma propre enquête. Ici « l’ombre d’un doute » renvoie tout autant à l’ambiguïté qui entoure leur paternité qu’au « clair-obscur » dont le Caravage est devenu le maître incontesté.

Quant à la conception musicale imaginée en étroite collaboration avec Philippe Hersant elle joue la contemporanéité entre ces tableaux réalisés en 1605 et la « Favola d’Orfeo » de Monteverdi en 1607.

La projection sera suivie d'un échange animé par le réalisateur.

