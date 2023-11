Les documentaires du mercredi de l’Université : la passion selon Jean Genet Maison de Pays Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Les documentaires du mercredi de l'Université : la passion selon Jean Genet
Mercredi 13 décembre, 18h30
Maison de Pays, Nyons

C'est en prison en 1942 que Jean Genet rédige ce Condamné à mort, que la comédienne Jeanne Moreau et l'auteur-compositeur-interprète Étienne Daho ont fait résonner dans la Cour d'honneur du Palais de papes en 2011.

Constitué d’une soixantaine de quatrains en alexandrins, ce poème est un hommage à Maurice Pilorge, jeune homme guillotiné pour le meurtre de son amant, beau et gracieux comme « un Apollon », dont Jean Genet dit avoir partagé un moment d’incarcération.

Ce « brûlot » ouvre ainsi sur une œuvre mirobolante peu enseignée par l'Éducation nationale. La projection sera suivie d'un échange animé par le réalisateur.

