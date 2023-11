Les documentaires du mercredi de l’Université : Soleil noir – opéra populaire Maison de Pays Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons Les documentaires du mercredi de l’Université : Soleil noir – opéra populaire Maison de Pays Nyons, 6 décembre 2023, Nyons. Les documentaires du mercredi de l’Université : Soleil noir – opéra populaire Mercredi 6 décembre, 18h30 Maison de Pays Entrée 7 € (5 € pour les adhérents) À la sortie de la guerre de 1939-1945, « la bataille du charbon » a été un enjeu crucial.

Les mineurs ont été à l’avant–garde de ce défi économique. Ils ont répondu à l’appel du gouvernement en « retroussant leurs manches ». Au bout du compte, « ils l’ont eu jusqu’à l’os », selon l’expression de 1948 que cet opéra dénonce à pleine voix. La projection sera suivie d’un échange animé par le réalisateur. Maison de Pays Promenade de la digue NYONS Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

