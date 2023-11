Cet évènement est passé ASSEMBLEE GENERALE de l’UNTL Maison de Pays Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons ASSEMBLEE GENERALE de l’UNTL Maison de Pays Nyons, 18 novembre 2023, Nyons. ASSEMBLEE GENERALE de l’UNTL Samedi 18 novembre, 17h00 Maison de Pays Le conseil d’administration a le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’UNTL qui aura lieu le : Samedi 18 novembre 2023 à 17 heures Maison de Pays, Promenade de la Digue à Nyons Après présentation et adoption des différents rapports nous aurons le plaisir de vous convier à suivre une petite causerie sur : La bible de Maciejowski. Monsieur Alain Saint-Denis, médiéviste et intervenant de l’UNTL, expliquera les dernières recherches sur ce manuscrit fortement enrichi d’enluminures magnifiques. Un verre d’amitié sera servi à l’issue de cette rencontre Nous serions très honorés de votre présence. Maison de Pays Promenade de la digue NYONS Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Maison de Pays Adresse Promenade de la digue NYONS Ville Nyons Departement Drôme Lieu Ville Maison de Pays Nyons latitude longitude 44.356421;5.135245

Maison de Pays Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/