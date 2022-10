Les jeudis de l’Université : Jean Giono Maison de Pays, 27 avril 2023, Nyons.

L’inventeur de mondes

Maison de Pays Promenade de la digue NYONS Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Par Eric Dautriat, auteur, membre de l’Association des Amis de Jean Giono

Jean Giono (1895-1970) est l’un des plus importants romanciers du XXe

siècle. Son œuvre romanesque, abondante, se caractérise avant tout par l’imagination qu’il y développe, certes pour élaborer des intrigues ou des situations, mais surtout pour recréer tout un univers à partir de la matière du réel. Jean Giono est le hussard de l’imaginaire, allant son chemin avec intrépidité.

Ses romans s’ancrent dans une géographie à la fois authentique et fantasmée, transfigurée plutôt, de Manosque où il habitera toute sa vie, au Trièves, en passant par les Baronnies. Ce sont les terrains d’envol d’inoubliables contes. De Colline (1929) à L’Iris de Suse (1970), en passant par Que ma joie demeure, Le Hussard sur le Toit, Les Âmes fortes ou Un Roi sans divertissement, tous font découvrir une nature et une humanité plus vraies, plus profondes que la vie même. Sans craindre la démesure, cosmique ou humaine, qu’il revendique comme la marque de la liberté de l’écrivain, de son pouvoir d’enchanter le monde.

Faut-il préciser que, pour prendre la Provence pour cadre principal, Giono

n’est en rien un « écrivain régional » ? Il est au contraire difficile d’être plus

universel. Cette œuvre littéraire, qui comprend aussi un certain nombre d’écrits non romanesques, militants comme Les vraies richesses ou légers comme les chroniques parues dans le Dauphiné au cours des années 50-60, résonne avec une vie marquée par le fort épisode de l’engagement pacifiste des années trente, par l’ambiguïté de celui-ci poursuivi obstinément sous l’Occupation, et par une vision sociale rejetant le progrès technologique.

Jean Giono, devenu extrêmement célèbre et reconnu, n’a pas réellement

fait école ; en revanche, nombreux sont les écrivains contemporains pour

qui il constitue une référence absolue, source d’admiration plus, sans doute,

que d’imitation.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T15:00:00+02:00

2023-04-27T16:30:00+02:00