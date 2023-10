Soirée jeux de société Maison de Pays Le Cheylard, 20 octobre 2023, Le Cheylard.

Le Cheylard,Ardèche

Le Cheylard Game est une association ayant pour but de rassembler lors de soirée jeux de société, plateau, stratégie, cartes, dés, etc….

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 00:00:00. .

Maison de Pays Rue du 5 Juillet 1944

Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Le Cheylard Game is an association whose aim is to bring together people to play board games, strategy games, cards, dice, etc?

Le Cheylard Game es una asociación cuyo objetivo es reunir a gente para jugar por las tardes a juegos de mesa, de estrategia, cartas, dados, etc

Das Cheylard Game ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Gesellschaftsspiele, Brettspiele, Strategiespiele, Karten, Würfel usw. zu organisieren

