Forum des associations et de la Jeunesse 2023 Maison de Pays de Nyons Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons Forum des associations et de la Jeunesse 2023 Maison de Pays de Nyons Nyons, 2 septembre 2023, Nyons. Forum des associations et de la Jeunesse 2023 Samedi 2 septembre, 13h00 Maison de Pays de Nyons Entrée libre Venez assister au Forum des associations et de la Jeunesse 2023, organisé par le Service Culture, Sports et Associationsde la Ville de Nyons !

Il aura lieu le Samedi 2 septembre 2023 de 13h à 18h30 à la maison de Pays de Nyons.

Près de 75 associations participantes & 15 démonstrations en live ! Maison de Pays de Nyons 128 Promenade de la Digue, 26110 Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T13:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:30:00+02:00

2023-09-02T13:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:30:00+02:00 Forum des associations Vie associative Ville de Nyons Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Maison de Pays de Nyons Adresse 128 Promenade de la Digue, 26110 Nyons Ville Nyons Departement Drôme Lieu Ville Maison de Pays de Nyons Nyons latitude longitude 44.358943;5.141077

Maison de Pays de Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/