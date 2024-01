Exposition : Rétrospective Les années 80 Maison de Pays de Bonny sur Loire Bonny-sur-loire, samedi 30 mars 2024.

Prêt à faire un saut dans le passé : nous allons retrouver une génération dont le doudou se nomme Kiki, la grande sœur Dorothée, les héros Candy, Albator et Mario ; qui découvre la console Atari et le langage Basic, le Walkman et le CD, les radios libres et la planche à voile… Liste non exhaustive d’objets et de pratiques à la mode en cette décennie particulièrement bouillonnante ! L’exposition rappellera le contexte politique avec l’élection de François Mitterrand le 10 mai 1981 et l’arrivée de la gauche au gouvernement qui va marquer durablement la décennie. Nous évoquerons aussi les événements qui se sont déroulés à Bonny dans cette même période. L’exposition se terminera le 1er juin avec une soirée disco.

Maison de Pays de Bonny sur Loire 29 grande rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 29 57 71 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bonnysurloire.fr »}, {« type »: « email », « value »: « maisondepays@bonnysurloire.fr »}]

