Expressions artistiques : peintures sur porcelaine maison de pays Bonny-sur-loire, 20 janvier 2024, Bonny-sur-loire.

Début : 2024-01-20T08:00:00+01:00 – 2024-01-20T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T13:00:00+01:00 – 2024-03-09T16:00:00+01:00

Comme chaque année, la Maison de Pays commence ses expositions par une exposition artistique. Cette année seront mis à l’honneur un peintre sur porcelaine : Nicolas BERNON et un collectif de personnes qui fait du patchwork. Le 10 février, ils feront une démonstration de leur savoir-faire. Né à Nevers, Nicolas BERNON a toujours aimé peindre sur toile à l’huile ou à l’acrylique, mais aussi faire de la décoration sur porcelaine et faïence. Il a suivi des études en arts plastiques et arts appliqués ainsi qu’en décor sur céramique et participé à quelques concours artistiques dans le Cher où il a reçu de nombreux prix. Il a été l’invité d’honneur en 2018 du 11e salon régional « Au soleil d’or » à Bruère-Allichamps. Sa grande passion est de pouvoir émerveiller les visiteurs au travers de son art

maison de pays 29 Grande Rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 57 71 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondepays@bonnysurloire.fr »}]

