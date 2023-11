Animation : raconte moi un conte de Noël maison de pays Bonny-sur-loire Catégorie d’Évènement: Bonny-sur-loire Animation : raconte moi un conte de Noël maison de pays Bonny-sur-loire, 9 décembre 2023, Bonny-sur-loire. Animation : raconte moi un conte de Noël Samedi 9 décembre, 14h00 maison de pays La maison de Pays de Bonny-sur-Loire propose dans le cadre de l’exposition Le tour du monde des traditions culinaires du 25 novembre au 23 décembre, une animation de la bibliothèque, le samedi 9 décembre de 15 h 00 à 16 h 00 : raconte moi un conte de Noël. Les enfants doivent être accompagnés d’adultes. Un goûter sera servi à 16 h 00. Pour toute information, merci de contacter le 02 38 31 57 71. maison de pays 29 Grande Rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 57 71 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondepays@bonnysurloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T15:00:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T15:00:00+01:00 FMACEN045V50BEIT maison de pays de Bonny sur Loire Détails Catégorie d’Évènement: Bonny-sur-loire Autres Lieu maison de pays Adresse 29 Grande Rue, Bonny-sur-loire Ville Bonny-sur-loire Lieu Ville maison de pays Bonny-sur-loire latitude longitude 47.560049;2.839611

