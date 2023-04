Exposition : le tour du monde des traditions culinaires maison de pays Bonny-sur-loire Catégorie d’Évènement: Bonny-sur-loire

Exposition : le tour du monde des traditions culinaires maison de pays, 25 novembre 2023, Bonny-sur-loire. Exposition : le tour du monde des traditions culinaires 25 novembre – 23 décembre maison de pays La maison de Pays de Bonny-sur-Loire propose l’exposition Le tour du monde des traditions culinaires du 25 novembre au 23 décembre. Venez découvrir ou redécouvrir les mets qui ont traversé les âges…. Pour toute information, merci de contacter le 02 38 31 57 71. maison de pays 29 Grande Rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 57 71 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondepays@bonnysurloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

