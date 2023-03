Exposition l’histoire du cyclisme : tout le monde à vélo maison de pays, 8 juillet 2023, Bonny-sur-loire.

Exposition l’histoire du cyclisme : tout le monde à vélo 8 juillet – 16 septembre maison de pays Voir http://bonnysurloire.fr

Tout le monde à vélo … Cette exposition permettra de voir toutes les facettes du vélo : le côté historique avec l’aide du musée Helyett de Sully-sur-Loire et de la SERBHAG qui retracera les différentes courses qui avaient lieu à Bonny. Le côté sportif avec l’USB cyclisme de Bonny et sa réussite dans les courses de notre époque. Le côté ludique avec un nombre grandissant de touristes à vélo surtout depuis l’avènement du vélo électrique et la mise en service de voies dédiées aux cyclistes : la Loire à vélo, la Scandibérique…

maison de pays 29 Grande Rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 29 57 71 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bonnysurloire.fr »}, {« type »: « email », « value »: « maisondepays@bonnysurloire.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

FMACEN045FS00416

pixabay