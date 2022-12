Exposition d’aquarelles et de sculptures maison de pays Bonny-sur-loire Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire

Exposition d’aquarelles et de sculptures maison de pays, 28 janvier 2023, Bonny-sur-loire. Exposition d’aquarelles et de sculptures 28 janvier – 4 mars 2023 maison de pays La Maison de Pays organise une exposition artistique avec la participation de Christelle Roux, peintre aquarelliste et de Martine Carpentier, sculptrice animalière. maison de pays 29 Grande Rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire La Maison de Pays met à l’honneur deux artistes. Christelle Roux, peintre aquarelliste et Martine Carpentier, sculptrice. Christelle Roux est autodidacte. Ses oeuvres sont exclusivement inspirées par la nature, et principalement les fleurs qu’elle essaie de rendre les plus réalistes possible. Ses aquarelles se complètent de création à l’encre alliées à des écritures en calligraphie « tout ce qui l’enivre ».

Martine Carpentier, sculptrice, pratique la céramique depuis cinq ans et se définit comme une sculptrice animalière. Passionnée par la nature, elle puise son inspiration à travers son regard sur la nature. Le modelage de la terre lui permet d’exprimer toute sa sensibilité, de donner forme et vie à l’animal représenté, tout en essayant de lui transmettre une certaine émotion .

