Rêves d’Enclaves Maison de Pauline Valréas, 2 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Accueil des talents de l’Enclave et des nouveaux venus dans la région, curieux de découvrir l’association, ses membres, ses amis, ses activités. Présentation par Stéphane Poignant des Guides Toniques, conversation suivies d’un apéritif dînatoire..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . .

Maison de Pauline Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Welcome to talents from the Enclave and newcomers to the region, curious to discover the association, its members, friends and activities. Presentation by Stéphane Poignant of Les Guides Toniques, conversation followed by an aperitif dinner.

Bienvenida a los talentos del Enclave y a los recién llegados a la región, curiosos por descubrir la asociación, sus miembros, sus amigos y sus actividades. Presentación a cargo de Stéphane Poignant de Les Guides Toniques, conversación seguida de un aperitivo.

Empfang der Talente aus der Enclave und der Neuankömmlinge in der Region, die neugierig sind, den Verein, seine Mitglieder, seine Freunde und seine Aktivitäten zu entdecken. Vorstellung der Guides Toniques durch Stéphane Poignant, Gespräch, gefolgt von einem Aperitif zum Abendessen.

