La demeure Art nouveau de Paul Berthelot vous ouvre ses portes 16 et 17 septembre Maison de Paul Berthelot Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité entre 8 et 10 personnes par groupe.

Visite de la maison Art nouveau de Paul Berthelot, intellectuel bordelais et rédacteur en chef de la Petite Gironde (ancêtre du journal Sud Ouest). Monsieur Paul Berthelot a rénové sa maison avec un décor à la fois Art nouveau et éclectique, correspondant ainsi à sa personnalité.

Maison de Paul Berthelot 28 rue Ernest-Renan, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 48 04 58 http://www.paul-berthelot.fr En 1899, Joseph Paul Berthelot devient propriétaire du 28 rue Ernest-Renan. Passionné d’art, il entreprend, de 1899 à 1908, d’importantes modifications sur sa demeure. Les travaux prévoient l’ajout d’un second étage et la reconstruction totale de la façade donnant sur le jardin, avec la création d’un bow-window. Pour cette rénovation, il fait appel à des artistes bordelais contemporains tels qu’Émile Brunet et Félix Carme. Cette demeure rompt avec le classicisme bordelais et s’inspire des réalisations bruxelloises de l’artiste Victor Horta de la fin du XIXe siècle.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

