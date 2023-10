Point rencontre : Laissez-vous conter Port-Cros Maison de Parc National de Port-Cros, Prom. de la Rade, 83400 Hyères Hyères, 29 septembre 2023, Hyères.

Point rencontre : Laissez-vous conter Port-Cros 29 septembre et 13 octobre Maison de Parc National de Port-Cros, Prom. de la Rade, 83400 Hyères Gratuit.

Cette randonnée de 2h30 de difficulté moyenne, entre sentiers en sous-bois et sur les crêtes, vous fera découvrir l’île de Port-Cros d’une autre manière. Vous en saurez plus sur ses origines, ses habitants et son patrimoine architectural en terminant par la visite d’un fort édifié par Richelieu au XVIIIè siècle qui vous offrira une vue panoramique à couper le souffle.

Durée : 2h30

Activité organisée par Maison du Parc national de Port-Cros – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/point-rencontre-laissez-vous-conter-port-cros

