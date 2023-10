Découvrez une maison en paille à Saint Pierre d’Irube ! Maison de paille Saint-Pierre-d’Irube Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Pierre-d'Irube Découvrez une maison en paille à Saint Pierre d’Irube ! Maison de paille Saint-Pierre-d’Irube, 14 octobre 2023, Saint-Pierre-d'Irube. Découvrez une maison en paille à Saint Pierre d’Irube ! Samedi 14 octobre, 15h00 Maison de paille Gratuit. Entrée libre. À Saint Pierre d’Irube, découvrez une maison construite en utilisant la technique de la construction en paille. Cette maison présente une structure en béton de chanvre avec un revêtement composé de deux couches de chaux naturelle et une finition en chaux naturelle. Des photos illustrent également l’isolation extérieure en béton de chanvre, ainsi que les étapes de l’application des couches de chaux naturelle pour la finition. Deux visites guidées sont prévues à 15h et 16h. Maison de paille 71 chemin Etamendia, 64990 Saint Pierre d’Irube Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Pierre-d'Irube Autres Lieu Maison de paille Adresse 71 chemin Etamendia, 64990 Saint Pierre d'Irube Ville Saint-Pierre-d'Irube Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Maison de paille Saint-Pierre-d'Irube latitude longitude 43.452702;-1.443733

Maison de paille Saint-Pierre-d'Irube Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-d'irube/