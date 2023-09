Visite guidée de la maison de Monte au Lever Maison de Monte au Lever Les Grangettes, 16 septembre 2023, Les Grangettes.

Visite guidée de la maison de Monte au Lever 16 et 17 septembre Maison de Monte au Lever 11.5 € par adulte

Dominant le lac de Saint-Point, cette villégiature d’été a été fondée en 1910 par Louis Neyron, industriel du textile (RASUREL) afin d’accueillir sa nombreuse famille. Auguste Morisot, professeur aux beaux-arts de Lyon, s’est inspiré de l’architecture rurale comtoise mais aussi, pour décor et mobilier, du fameux architecte C. R. Mackintosch (Glasgow). Réemploi original de pierres médiévales de l’abbaye de Mont-Sainte-Marie (XIIe s.). Le propriétaire, arrière-petit-fils du fondateur, y vit à l’année et mène des recherches pour documenter ce patrimoine familial. Son épouse assure les visites guidées du parc, de la grande maison et de la dépendance. À noter, une exposition d’objets et d’archives.Visite passionnée et passionnante qui vous transportera plusieurs siecles en arrière !

Maison de Monte au Lever Au bout du chemin du pâtre, 25160 Les grangettes Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0686892312 http://www.gite-doubs-jura.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 89 23 12 »}, {« type »: « email », « value »: « cat.gindre@free.fr »}] Dominant le Lac de Saint Point, villégiature d’été fondée en 1910 par Louis NEYRON, industriel du textile (Rasurel), pour accueillir sa nombreuse famille. Auguste MORISOT, professeur aux Beaux Arts de Lyon, s’est inspiré de l’architecture rurale comtoise mais aussi, pour décor intérieur et mobilier, du fameux architecte C.R. MACKINTOSH (Glasgow). De plus, réemploi original de pierres médiévales (Abbaye de Mont Ste Marie, Doubs).

Le propriétaire, arrière petit fils du fondateur, y vit à l’année et mène des recherches pour documenter ce patrimoine familial. Son épouse assure les visites commentées du parc, de la grande maison et de la dépendance. A noter une exposition d’objets et archives.

Visite passionnée et passionnante qui vous transportera plus d’un siècle en arrière ! Stationnement le long du chemin du Pâtre AVANT le portail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Gindre Catherine