Exposition de cartes postales anciennes Maison de Marchand Rions, 23 septembre 2023, Rions.

Rions,Gironde

Ouverture de l’échoppe à Rions de 15h à 18h avec l’exposition de cartes postales sur le village ses monuments… ses métiers anciens….

2023-09-23 fin : 2023-09-24 18:00:00. EUR.

Maison de Marchand Place du repos

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Opening of the Rions stall from 3pm to 6pm with an exhibition of postcards about the village, its monuments… its old trades…

Apertura de la tienda de Rions de 15.00 a 18.00 h con una exposición de postales sobre el pueblo, sus monumentos… sus antiguos oficios…

Eröffnung der « Echoppe » in Rions von 15 bis 18 Uhr mit einer Ausstellung von Postkarten über das Dorf seine Denkmäler… seine alten Berufe…

