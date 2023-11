AZABACHE Maison de Ma Région Béziers, 4 décembre 2023, Béziers.

AZABACHE 4 décembre 2023 – 5 janvier 2024 Maison de Ma Région

Azabache désigne quelque chose de noir ou sombre mais brillant, en Tauromachie les costumes de lumières n’étant pas brodés d’or mais de noir sont appelés ainsi, et bien souvent portés par les plus artistes de la discipline.

L’artiste souhaitait pour cette exposition faire un clin d’œil à cela, des séries plus sombres et comme brodées de noir, toujours dans une recherche originale du « support ». Sa direction artistique n’étant pas uniquement centrée sur le côté taurin mais plus sur un état d’esprit et une vision qu’il qualifie d’expressionnisme méditerranéen, inspiré de ce qui nous entoure et de ce que l’on vit, ici, dans le sud de la France.

Maison de Ma Région 44 bis allées Paul Riquet, Béziers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T09:00:00+01:00 – 2023-12-04T17:00:00+01:00

2024-01-05T09:00:00+01:00 – 2024-01-05T12:00:00+01:00

Exposition peinture