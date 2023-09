Inauguration de l’exposition : « De vallons en coteaux, balade gersoise » Maison de Ma Région – Auch Auch, 15 septembre 2023, Auch.

Inauguration de l’exposition : « De vallons en coteaux, balade gersoise » Vendredi 15 septembre, 18h30 Maison de Ma Région – Auch Gratuit. Entrée libre. L’exposition est visible à la maison de ma Région d’Auch du 11 septembre au 6 octobre, du lundi au vendredi de de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Cette exposition propose un nouveau regard sur le patrimoine médiéval du Gers, au gré d’une balade partant à la découverte d’une vingtaine de sites.

Elle accompagne la publication d’un cahier du patrimoine portant sur les villages et les bourgs gersois à la fin du Moyen Âge, fruit des recherches menées par Anaïs Comet, chercheuse à l’Inventaire général du patrimoine de la région Occitanie.

Les photographies ont été réalisées par Amélie Boyer et David Maugendre, photographes du service connaissance et inventaire des patrimoines de la région Occitanie. Amélie Boyer y présentera l’exposition et Anaïs Comet l’ouvrage.

Maison de Ma Région – Auch 10 place Jean David, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 61 39 69 32 https://www.laregion.fr/maison-auch Implantées dans chaque département, les maisons de la Région relaient l’ensemble des services et missions de la région au plus près des citoyens.

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

©Service de la connaissance et de l’inventaire des patrimoines Région Occitanie