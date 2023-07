Visite guidée de la Maison de l’université de Franche-Comté Maison de l’université de Franche-Comté Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Visite guidée de la Maison de l’université de Franche-Comté Maison de l’université de Franche-Comté Besançon, 16 septembre 2023, Besançon. Visite guidée de la Maison de l’université de Franche-Comté Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00, 14h30, 16h00 Maison de l’université de Franche-Comté Sur inscription À l’occasion du 600e anniversaire de l’université de Franche-Comté, découvrez l’histoire et l’architecture de la Maison de l’université de Franche-Comté, ancien hôpital du Saint-Esprit construit entre 1731 et 1754, devenu successivement Mont de piété puis Hôtel de la Police nationale.

Cette visite est également centrée sur la découverte de deux documents patrimoniaux issus des collections des bibliothèques de l’université :

– La fabrique du corps humain, De Humani Corporis Fabrica libri septem d’André Vésale (1514-1564), dans son édition de 1555 (BU Santé) ;

– un diplôme de Droit délivré en 1726 à l’université de Besançon (BU Proudhon). Maison de l’université de Franche-Comté 1 rue Claude Goudimel, 25000 Besançon Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « pascal.brunet@univ-fcomte.fr »}] La Maison de l’université de Franche-Comté, ancien hôpital du Saint-Esprit construit entre 1731 et 1754, devenu successivement Mont de piété puis Hôtel de la Police nationale. arrêt de tram : Révolution Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

© Gérard Dhenin

