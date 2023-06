Assistez à des démonstrations de savoir-faire de métiers ancestraux Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Assistez à des démonstrations de savoir-faire de métiers ancestraux Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Assistez à des démonstrations de savoir-faire de métiers ancestraux 16 et 17 septembre Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Gratuit. Sans inscription. Des démonstrations de savoir-faire seront proposées au public dans la cour du musée, pour vous faire découvrir des métiers ancestraux. Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière 7 rue de la Trinité, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 28 26 http://www.mopo3.com La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière présente une collection de 12 000 outils de façonnage à main (bois, fer, cuir, pierre) des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, scénographiée dans 65 vitrines.

Elle est classée au titre des Monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

