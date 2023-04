Visite guidée des collections des métiers du cuir Maison de l’outil et de la pensée ouvrière Troyes Catégories d’évènement: Aube

Visite guidée des collections des métiers du cuir Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, 13 mai 2023, Troyes. Visite guidée des collections des métiers du cuir Samedi 13 mai, 20h30 Maison de l’outil et de la pensée ouvrière Gratuit – Sur inscription – 30 places par visite – Inscription sur place, à l’accueil du musée Samedi 13 mai 2023, de 20h00 à minuit, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière organise une soirée autour de la thématique des métiers du cuir. La MOPO vous proposera une visite guidée des collections des métiers du cuir. Départs à 20h30, 21h30 et 22h30. Inscription sur place dans la limite de 30 personnes par visite. (Durée : 30 min) Maison de l’outil et de la pensée ouvrière Hôtel de Mauroy 7 rue de la Trinité, Troyes, Aube, Grand Est Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 28 26 http://www.mopo3.com http://www.facebook.com/maisondeloutiletdelapenseeouvriere La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière est installée dans le très bel Hôtel de Mauroy (classé Monument Historique en 1862), exemple caractéristique des hôtels particuliers des riches commerçants troyens (XVIe siècle). Elle présente une collection exceptionnelle d’outils et d’instruments anciens rassemblés par Paul Feller, passionné par le savoir-faire des artisans, ainsi que des expositions temporaires pertinentes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière

