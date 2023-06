Remise des prix du concours d’écriture trilingue de Telenn Maison de Louis Guilloux Saint-Brieuc, 17 juin 2023, Saint-Brieuc.

Pour la remise des prix du concours d’écriture trilingue « Jeu d’ombre et de lumière : entre gwenn et du », Telenn s’associe à la Société des amis de Louis Guilloux et vous invite à une lecture des textes des lauréats et à une visite de la maison de l’auteur.

Maison de Louis Guilloux 13 Rue Lavoisier saint brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

