Circuit : jeu de piste : A la recherche du diamant volé Maison de Lorraine Brionne Catégories d’évènement: Brionne

Eure

Circuit : jeu de piste : A la recherche du diamant volé Maison de Lorraine, 17 septembre 2022, Brionne. Circuit : jeu de piste : A la recherche du diamant volé Samedi 17 septembre, 13h30 Maison de Lorraine Grand jeu de piste dans Brionne, venez résoudre l’enquête et sillonner la ville à la recherche du diamant volé ! Maison de Lorraine Rue du général de Gaulle, 27800 Brionne Brionne 27800 Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T13:30:00+02:00

2022-09-17T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Brionne, Eure Autres Lieu Maison de Lorraine Adresse Rue du général de Gaulle, 27800 Brionne Ville Brionne lieuville Maison de Lorraine Brionne Departement Eure

Maison de Lorraine Brionne Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brionne/

Circuit : jeu de piste : A la recherche du diamant volé Maison de Lorraine 2022-09-17 was last modified: by Circuit : jeu de piste : A la recherche du diamant volé Maison de Lorraine Maison de Lorraine 17 septembre 2022 Brionne Maison de Lorraine Brionne

Brionne Eure