Suivi de la migration près du Col d’Organbidexka 30 septembre et 1 octobre Maison de l’Ornithologie à Iraty Entrée libre

Embarquez aux côtés des naturalistes de la LPO pour découvrir la fascinante aventure de ces grands voyageurs à l’occasion des Journées européennes de la migration : l’EuroBirdwatch.

Savez-vous que certains oiseaux des jardins migrent la nuit ? C’est le cas notamment du Pouillot véloce qui, comme les autres, est capable d’interpréter le ciel nocturne en observant la rotation céleste afin de s’orienter !

En famille, avec des amis, passionnés ou curieux de nature, laissez-vous guider par nos naturalistes pour apprendre les bases de la reconnaissance des oiseaux en vol et découvrir les différentes stratégies migratoires.

Prêt pour l’aventure ? La LPO vous donne rendez-vous :

Dans les Pyrénées-Atlantiques : Les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, l’équipe de la LPO accueillera petits et grands curieux à la Maison de l’ornithologie, aux chalets d’Iraty, à Larrau (64) de 15h à 18h. Sur place : une exposition sur la migration des oiseaux et sur la biodiversité d’Iraty, un cabinet de curiosité ou encore les résultats des comptages sur le col d’Organbidexka au jour le jour. Les ornithologues vous attendent au plus près des oiseaux migrateurs ! Plus d’informations : 05.59.65.97.13

