« Georges Bizet, à l’ombre de Carmen »

Dans leur programme « Georges Bizet, à l’ombre de Carmen », l’Alma Mahler Kammerorchester souhaite apporter un regard attentif sur le compositeur.

Bizet compose en 1866, un corpus de mélodies inspirées des poèmes des plus grands auteurs français, Victor Hugo, Pierre de Ronsard, que les musiciens proposent ce soir sous le titre Souvenirs d’été. Ce talent pour la mélodie apparaît déjà dans sa toute première symphonie, composée à l’âge de 17 ans, et qui n’aura jamais été jouée de son vivant, la Symphonie en ut. Véritable exemple de fraîcheur, de grâce, et de clarté, c’est cette légèreté, cet enthousiasme propre à la jeunesse que les musiciens partageront avec le public en ces nuits d’été.

Programme

Symphonie en Ut, arrangée par D. Walter

« Souvenirs d’été » , arrangés par A.N. Tarkmann

1. Guitare (Texte : Victor Hugo)

2. Sonnet (Texte : Pierre de Ronsard)

3. Chant d’amour (Texte : Alphonse de Lamartine) 4. Adieux de l’hôtesse arabe (Texte : Victor Hugo) 5. Ma vie a son secret (Texte: Felix Arvers)

6. Pastorale (Texte : Jean-François Regnard)

7. Ouvre ton coeur (Texte : Louis Delâtre)

