Mini-camp nature pour les 7/11 ans Maison de Loire du Loiret Jargeau, mercredi 21 août 2024.

Mini-camp nature pour les 7/11 ans
21 et 22 août
Maison de Loire du Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-21T09:00:00+02:00 – 2024-08-21T17:00:00+02:00

Fin : 2024-08-22T09:00:00+02:00 – 2024-08-22T17:00:00+02:00

Pendant deux jours et une nuit, viens vivre l’aventure en explorant les bords de Loire. Hébergement au camping de Jargeau.

Maison de Loire du Loiret La chanterie, boulevard Carnot, Jargeau Jargeau [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 76 60 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maisondeloire45.fr/index.php/animations/animations-grand-public/club-nature »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@maisondeloire45.org »}]

Maison de Loire