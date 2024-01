Les tout-petits en sortie Maison de Loire du Loiret Jargeau, 26 juin 2024, Jargeau.

Les tout-petits en sortie Mercredi 26 juin 2024, 10h00 Maison de Loire du Loiret Voir https://www.helloasso.com/associations/maison-de-loire-du-loiret/evenements/les-tout-petits-en-sortie-moins-de-3-ans

Ateliers sensoriels en extérieur. Accompagnez vos petits bouts dans la découverte du milieu naturel. Cet atelier sensoriel offrira plusieurs activités tout en respectant le rythme des enfants.

Maison de Loire du Loiret La chanterie, boulevard Carnot, Jargeau Jargeau

Maison de Loire du Loiret