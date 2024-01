Stage nature pour les 7 à 11 ans Maison de Loire du Loiret Jargeau, lundi 22 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-10-25T09:00:00+02:00 – 2024-10-25T17:00:00+02:00

Pendant une semaine, viens t’amuser et découvrir la Loire au travers de différentes activités nature et jeux de plein air (apporter son pique-nique. Apporter son vélo pour le stage de printemps seulement. Organisé par la maison de Loire du Loiret

Maison de Loire du Loiret La chanterie, boulevard Carnot, Jargeau Jargeau [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 76 60 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maisondeloire45.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@maisondeloire45.org »}]

Maison de Loire