Sortie naturaliste accompagnée : L’effet papillon Maison de Loire du Loiret, 1 juillet 2023, Jargeau. Sortie naturaliste accompagnée : L’effet papillon Samedi 1 juillet, 14h00 Maison de Loire du Loiret

Voir https://www.helloasso.com/associations/maison-de-loire-du-loiret/evenements/l-effet-papillon

Sortie naturaliste accompagnée tous publics. Maison de Loire du Loiret La chanterie, boulevard Carnot, Jargeau Jargeau Observation et reconnaissance des papillons des bords de Loire.

2023-07-01T14:00:00+02:00

2023-07-01T17:00:00+02:00 Cyril MAURER

