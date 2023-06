Découvrez le centre culturel toulousain consacré à l’Occitanie et aux occitans Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània Toulouse, 15 septembre 2023, Toulouse.

Découvrez le centre culturel toulousain consacré à l’Occitanie et aux occitans 15 – 17 septembre Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània Gratuit. Entrée libre. Nombre de place limité à 15 par créneaux de 30min.

Venez découvrir l’histoire de l’hôtel Boysson-Cheverry, hôtel particulier des XVe et XVIe siècles, ainsi que son usage actuel comme maison de l’Occitanie.

Désormais centre culturel de valorisation de la langue et de la culture occitane, regroupant plus de 70 associations, vous pourrez y apprendre ce qu’est l’occitan ainsi que l’histoire de l’Occitanie.

Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània 11 rue Malcousinat, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 13 31 http://www.ostaldoccitania.net L’Ostal d’Occitània est composé de deux hôtels classés au titre des Monuments historiques, dans le quartier Esquirol : l’hôtel de Boysson (maison capitulaire de style renaissance) et l’hôtel de Chévérry (son extension au XVIIIe siècle).

Avec la création de l’Ostal d’Occitània, la mairie de Toulouse a doté la ville d’une institution en lien avec son statut historique et culturel de capitale de l’Occitanie. L’Ostal d’Occitània, dont la gestion est confiée par la mairie à la fédération Convergencia Occitana, qui regroupe plus de 70 associations dédiées à l’Occitanie et à sa langue, est la maison des associations occitanistes ; un lieu et un outil de créativité et de rayonnement au service d’une culture occitane vivante, à travers la langue, la musique, le théâtre, l’histoire, l’archéologie, la philosophie, les échanges interculturels. Métro Esquirol (ligne A).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Convergéncia occitana