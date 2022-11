Molière en Pays d’Oc Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pour les 400 ans de la naissance de Molière, le Centre d’ Art Vocal Toulouse Occitanie et l’association Convérgencia Occitania présentent 8 représentations de Molière en Pays d’Oc. Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània 11 Rue Malcousinat, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – stations Esquirol ou Capitole

05 61 22 13 31 http://www.ostaldoccitania.net/ Situé dans l’hôtel capitulaire de Boysson datant du XVe siècle, l’Ostal d’Occitània est un lieu culturel associatif, géré par l’association Convergéncia Occitana. Il accueille dans ses locaux de nombreuses associations liées à la culture occitane (associations de diffusion et promotion de la culture occitane, organisateurs d’événements culturels, centre de formation en langue d’oc, diffuseurs, collectifs artistiques…) ainsi qu’un studio multimédia accueillant une radio associative. L’Ostal est le cœur battant du festival Occitània, qui a lieu chaque année au mois de septembre.On y trouve des cours, stages et ateliers hebdomadaires (occitan, chants, danses…), une programmation culturelle régulière.De juin à septembre l’Ostal accueille les Pauses musicales gratuites de la Ville de Toulouse tous les jeudis de 12h30 à 13h30.La Tuta d’OcLa Tuta d’Òc est une librairie qui a ouvert au sein de la Maison de l’Occitanie en décembre 2012, entièrement spécialisée dans la culture et la langue occitanes. Il propose des livres (pédagogie, histoire, livres pour enfants, romans…) des CD, des DVD, des produits dérivés… Ce lieu a été pensé par l’l’Institut d’Etudes Occitanes de Haute Garonne (l’IEO31) comme un espace de diffusion des productions occitanes et un centre de ressources. Il propose également des rencontres entre créateurs et public. Du 9 novembre au 9 décembre 2022 à l’Ostal d’Occitània (Maison de l’Occitanie) Cette manifestation qui s’inscrit dans l’année culturelle nationale Molière 2022 est constituée de 2 parties : 1ère partie : Molière dans le Languedoc

Evocation des dix années que Molière a passées dans le Languedoc par Maria Cabrol. 2 scènes de Monsieur de Pourceaugnac que Molière a partiellement écrites avec

Christian Rougier : Pourceaugnac

Maria Cabrol : Lucette

Pascale Baraffe : Nérine

Jean-Luc Brunel : Oronte 2ème partie : La Mort de Molière Pièce historique de Michel de Cubière-Palmézeaux : les dernières heures de la vie de Molière pleines de rebondissements ! avec

Benoît David : Molière

Laetitia Marty : Isabelle, fille de Molière

Didier Lahaye : Baron, comédien

Arno Lagrange : Chapelle, ami de Molière

Jean-Luc Brunel : le duc Montausier

Christian Rougier : le docteur Mauvilain

Nathalie Tyszko : Madame Pirlon

Pascale Baraffe : Laforêt, servante de Molière Direction artistique : Michel Fenasse-Amat

