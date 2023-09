Journées d’étude de l’Univeristé européenne de la Paix : comment en finir avec les logiques de guerre ? Maison de l’Internationale de Brest Brest, 11 octobre 2023, Brest.

Journées d’étude de l’Univeristé européenne de la Paix : comment en finir avec les logiques de guerre ? 11 et 12 octobre Maison de l’Internationale de Brest Entrée libre

COMMENT EN FINIR AVEC LES LOGIQUES DE GUERRE ?

Tirer les enseignements du conflit en Ukraine

11, 12 octobre 2013

Maison de l’International, plateau des Capucins à Brest

Deuxièmes journées d’étude

de

L’Université Européenne de la Paix

Engagée par l’une des premières puissances du monde, la guerre en Ukraine bouleverse l’ordre mondial tout à la fois sur le plan juridique – effacement de l’ONU- économique – reconfiguration des marchés- et stratégique – chantage nucléaire.

Cette guerre appelle à une solidarité avec le peuple agressé qui ne soit source d’escalade guerrière, elle nous enjoint de réfléchir à la sécurité que nous voulons pour l’Europe demain, et, plus largement, à la nécessité de faire reculer l’esprit de puissance et de domination si l’on veut aller vers un monde plus pacifié.

Tels sont les aspects et enseignements du conflit qui seront abordés au cours de ces deux journées auxquelles nous vous invitons à participer.

Mercredi 11 octobre

matin (9h30 – 12h30)

* Accueil – présentation des journées d’étude

* La guerre en Ukraine, révélateur de la crise aiguë du droit international (Monique Chemillier-Gendreau)

* La dissuasion nucléaire remise en question

(Jean-Marie Collin)

après-midi (14h30 – 18h00)

* Guerres économiques et économies de guerre

(Jacques Fontanel)

* Faire face à la guerre, les dilemmes de ceux qui luttent pour la paix (Bernard Dréano)

Jeudi 12 octobre

matin (9h30 – 12h30)

* Entre le pire et le meilleur : quel genre d’Europe va enfanter ce conflit? (Ben Cramer)

* Faire reculer la puissance dans l’action et dans la pensée politique (Jacques Fath)

* Fin de session et pot de clotûre des deuxièmes journées d’étude de l’UEP

En accès libre et gratuit, ces journées d’étude se tiendront à la Maison de l’International, 245 cours Aimé Césaire, sur le plateau des Capucins à Brest.

Maison de l’Internationale de Brest Plateau des Capucins Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.uep.infini.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T12:30:00+02:00

#paix #démilitarisation

UEP