Table ronde franco-allemande les grands chantiers européens Maison de l’Industrie Paris, mardi 30 janvier 2024.

Table ronde franco-allemande les grands chantiers européens Le Mouvement Européen Paris a le plaisir de vous convier à une table ronde à la Maison de l’Industrie qui portera sur les grands chantiers européens qui attendent la France et l’Allemagne. Mardi 30 janvier, 19h00 Maison de l’Industrie Sur inscription

Pour que les électeurs soient éclairés sur les enjeux les plus importants des élections européennes du 9 juin 2024, le Mouvement Européen de Paris a souhaité commencer cette année importante avec notre traditionnelle table-ronde rassemblant des experts des relations franco-allemandes :

Stephan Steinlein, l’Ambassadeur d’Allemagne en France;

Joachim Bitterlich, ancien ambassadeur d’Allemagne et membre du Mouvement Européen;

Jeannette Süss, chercheuse au CERFA (Comité d’Etudes sur les Relation Franco-Allemandes);

Olivier Costa, chercheur au CNRS et politologue au CEVIPOF;

Christian de Boissieu, universitaire et membre du Cercle des Économistes.

Pascale Joanin, Directrice de la Fondation Robert Schuman, sera la modératrice de cet échange.

L’influence de la France et de l’Allemagne et leurs relations réciproques seront déterminantes pour permettre à l’Union Européenne de tenir son rang dans tous les domaines. Le bon choix des candidates et candidats à la députation européenne dans nos deux pays sera essentiel pour permettre à l’Union de mener à bien les politiques et les réformes nécessaires au maintien et même à l’augmentation de sa puissance sur le plan politique et économique, à l’échelle mondiale.

Les thèmes abordés seront multiples les réformes induites par l’évolution des technologies et les perspectives d’élargissement l’Union, la défense européenne, la sécurité énergétique, la diplomatie, l’immigration, l’État de Droit, le financement des grands projets.

La table ronde aura lieu à la Maison de l’Industrie, 4 place Saint-Germain-des-Prés dans le 6ème arrondissement, de 19h à 21h le mardi 30 janvier 2024.

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée d’échanges et de réflexions enrichissantes.

Maison de l'Industrie 4 place Saint-Germain-des-Prés Paris 75006

