Collection des masques Peignon 16 et 17 septembre Maison de l’Immaculée Entrée libre

Exposition de la collection des masques anciens de la Maison Peignon fondée en 1853. De 1864 à 1894, Eugène Peignon, conçoit cet ensemble de masques d’une remarquable expressivité et en fait un accessoire burlesque, très demandé pour les défilés et les cavalcades.

Par Nicole et André Parent, la Maison de l’Immaculée, le Diocèse de Nantes et le Voyage à Nantes

Maison de l’Immaculée 6 rue Malherbe Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire La Maison de l’Immaculée construite au milieu du 19e est installée à l’emplacement de l’ancien couvent des Minimes attenant à la chapelle de l’Immaculée. Elle est aujourd’hui le lieu de vie de prêtres âgés.

Jeanne Garnier