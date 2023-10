[Séminaire Nomade – Séance 1] – « Nommer, classer le(s) corps » Maison de l’Île de France Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Cette première séance de séminaire est co-portée par la Maison de l’Île-de-France.

Après une réflexion liminaire sur les vocabulaires du corps dans le champ patrimonial (équipe OI Palabre), nous aurons le plaisir d’accueillir l’archéo-anthropologue Valérie Delattre (INRAP) à propos du patrimoine des corps en/hors-norme éclairé par l’archéologie du handicap et Thierry Laugée, professeur d’Histoire de l’art contemporain (Nantes Université), sur la patrimonialisation et la mise en collection des corps non-humains, et notamment les collections taxidermiques, à partir de l’exemple du Muséum de New York. Sera finalement proposé un grand texte sur le sujet de cette journée, discuté collectivement par les chercheur-euse-s reuni-e-s.

Cliquez ici pour consulter le programme et la note de cadrage scientifique de l’événement

2023-11-16T09:30:00+01:00 – 2023-11-16T17:30:00+01:00

