Les outils juridiques des luttes environnementales Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les outils juridiques des luttes environnementales Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale, 15 juin 2023, Paris. Les outils juridiques des luttes environnementales Jeudi 15 juin, 19h30 Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale

Entrée libre

Conférence organisée par Clément Lasselin (Institut de la transition environnemental – Sorbonne Université). Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris Quartier du Petit-Montrouge Paris 75014 Île-de-France Le droit de l’environnement est un droit transversal et évolutif élaboré à de multiples échelles, fondé sur de multiples principes, mobilisé dans de multiples contentieux. Il demeure un droit, par là inscrit dans des institutions, pouvant paraître trop technique et hermétique aux citoyens pour fournir des outils mobilisables ou assurer de réels changements à l’échelle de la société. Il peut pourtant permettre de médiatiser des enjeux environnementaux, de mettre en cause la responsabilité des acteurs, de dépasser les inactions politiques par le pouvoir du juge, de stopper voire interdire des activités à risques. L’objectif de ce séminaire sera donc de montrer tant la diversité et l’intérêt de ce droit pour les citoyens, et les outils qu’il peut leur apporter pour nourrir leur engagement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T19:30:00+02:00

2023-06-15T21:30:00+02:00 ecopolien@framalistes.org

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale Adresse 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris Quartier du Petit-Montrouge Ville Paris lieuville Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale Paris

Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les outils juridiques des luttes environnementales Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale 2023-06-15 was last modified: by Les outils juridiques des luttes environnementales Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale 15 juin 2023 Cité universitaire internationale Paris Maison de l’Île-de-France Paris

Paris