Face à l'anthropocène : quels regards adopter pour accompagner l'orientation et l'action ? Jeudi 11 mai, 19h30 Maison de l'Île-de-France, Cité universitaire internationale

Joan Delort-Ylla (Physique, Ecole Polytechnique Saclay), Guillaume Roux (Physique, U. Paris Saclay), Alexis Tantet (Météorologie, Ecole Polytechnique Saclay) Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris Quartier du Petit-Montrouge Paris 75014 Île-de-France Parfois pétrifié.e.s par leur prise de conscience des menaces écologiques, les jeunes nous interpellent : « Que peut-on y faire ? » Entre incertitudes et valeurs non-consensuelles, comment pouvons-nous, scientifiques, y répondre ?

À partir du concept d’Anthropocène – introduit par des scientifiques pour suggérer que la transformation anthropique de notre planète est de l’ordre d’un changement d’époque géologique – nous montrerons que les réponses des sciences naturelles et de l’ingénieur restent limitées et biaisées. Leur rencontre avec les sciences humaines et sociales par une approche transdisciplinaire est nécessaire à une réponse impartiale. S’il ne fait plus de doute que penser l’émancipation du monde social sans l’écologie mène à une impasse, nous montrerons à partir d’exemples concrets que penser l’écologie sans le monde social est tout aussi vain.

