L'énergie : mythes et réalités au cœur de l'Anthropocène Maison de l'Île-de-France, Cité universitaire internationale Paris

Entrée libre

Alexandre Le Tiec (Astrophysique, Observatoire de Paris) Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire internationale 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris Quartier du Petit-Montrouge Paris 75014 Île-de-France Partant du rôle central des énergies d’origine fossile dans notre mix d’énergies primaires (70% en Europe, 80% à l’échelle mondiale), ce séminaire abordera trois questions.

(a) L’éminence du pic pétrolier mondial, suivi du pic gazier à courte échéance ;

(b) La difficulté d’opérer une transition énergétique vers un monde “décarboné” ;

(c) Les lourdes conséquences de l’inexorable baisse du taux de retour énergétique.

En nous basant sur une analyse biophysique de l’économie mondiale, nous tenterons d’entrevoir ce à quoi pourrait ressembler l’avenir énergétique au cours du 21ème siècle.

