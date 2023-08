Journées européennes du patrimoine : Des outils, encore des outils ! Maison de l’horticulture à Darvoy, 63 route d’Orléans Darvoy, 17 septembre 2023, Darvoy.

Journées européennes du patrimoine : Des outils, encore des outils ! Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison de l’horticulture à Darvoy, 63 route d’Orléans Voir http://horticollection.blogspot.com

Dans le cadre d’une ancienne maison vigneronne, venez découvrir les outils utilisés autrefois dans les métiers de l’horticulture et de la vigne, dans la région orléanaise. Témoignage de l’évolution technique allant du pratique au beau, les outils horticoles nous racontent leurs histoires. Découvrez la collection d’un passionné d’horticulture : outils et autres objets liés à la culture légumière, fruitière, horticole et à l’art des jardins. Tantôt rares, tantôt insolites, ces pièces nous rappellent d’autres manières de vivre et de cultiver dans l’Orléanais.

Maison de l’horticulture à Darvoy, 63 route d’Orléans 63 route d’Orléans, Darvoy Darvoy [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 99 17 »}, {« type »: « link », « value »: « http://horticollection.blogspot.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Florence Rabouin