Atelier Copropriété – Le Procès-verbal Maison de l’Habitat Roubaix, 22 novembre 2023, Roubaix.

Atelier Copropriété – Le Procès-verbal Mercredi 22 novembre, 18h00 Maison de l’Habitat Gratuit et sur inscription

La ville de Roubaix, en partenariat avec l’ARC, reconduit en 2023 le dispositif des ateliers destinés aux copropriétaires, conseillers syndicaux, et syndics bénévoles.

Le thème de cet atelier gratuit animé par la juriste de l’ARC sera « Le Procès-verbal ( les conditions de fonds et de forme à respecter, les réserves, sa contestation…) ».

Maison de l’Habitat 9/11 rue des Fabricants, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 59 57 32 07 https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/logement/nous-contacter-nous-rencontrer/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=e27952c3-544b-466d-bc24-7f3c760a873c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=e27952c3-544b-466d-bc24-7f3c760a873c [{« type »: « email », « value »: « pha@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320664870 »}] La Maison de l’Habitat est un lieu d’information sur le logement et l’habitat.

Plusieurs services vous conseillent et vous informent dans vos démarches administratives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T19:30:00+01:00

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T19:30:00+01:00

Atelier copropriété

ARC-Copropriétés