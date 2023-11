Conférence “Pourquoi tant de déchets ?” Maison de l’Habitat Durable Lille, 19 novembre 2023, Lille.

Conférence “Pourquoi tant de déchets ?” Dimanche 19 novembre, 14h30 Maison de l’Habitat Durable Entrée libre

Cette conférence retrace de manière ludique et illustrée le destin et les enjeux autour de la gestion/réduction des déchets et les blocages à identifier pour réussir à changer facilement nos habitudes.

Les enfants seront bienvenus à ce temps, un coin dessin aménagé leur sera destiné pendant la conférence.

https://www.lille.fr/Actualites/Reduire-ses-dechets-les-bons-reflexes

Maison de l'Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 LILLE Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T14:30:00+01:00 – 2023-11-19T15:30:00+01:00

