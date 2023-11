Atelier Fresque des déchets Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier Fresque des déchets Maison de l’Habitat Durable Lille, 19 novembre 2023, Lille. Atelier Fresque des déchets Dimanche 19 novembre, 10h00 Maison de l’Habitat Durable Inscription gratuite obligatoire Atelier Fresque des déchets par Zero Waste Lille (durée 2h30) :

Atelier collaboratif pour comprendre collectivement les enjeux liés à nos déchets.

Pour adultes

Inscription gratuite obligatoire. Pour plus d’informations :

https://www.lille.fr/Actualites/Reduire-ses-dechets-les-bons-reflexes Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 LILLE Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4b2dbbc0-9ece-4417-bc4f-970b9b0acaf5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4b2dbbc0-9ece-4417-bc4f-970b9b0acaf5 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/fresque-des-dechets-week-end-zd »}] [{« link »: « https://www.lille.fr/Actualites/Reduire-ses-dechets-les-bons-reflexes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T12:30:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T12:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison de l'Habitat Durable Adresse 7 bis rue Racine 59000 LILLE Ville Lille Departement Nord Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Maison de l'Habitat Durable Lille latitude longitude 50.624798;3.051062

Maison de l'Habitat Durable Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/