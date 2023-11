Initiation couture à la main Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Initiation couture à la main Maison de l’Habitat Durable Lille, 18 novembre 2023, Lille. Initiation couture à la main Samedi 18 novembre, 16h00 Maison de l’Habitat Durable Places limitées / Inscription sur place le jour de l’événement. Réalisation d’une trousse à partir de manches de T-shirt / chemise.

À partir de 6 ans Plus d’informations sur :

https://www.lille.fr/Actualites/Reduire-ses-dechets-les-bons-reflexes Maison de l'Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 LILLE Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

