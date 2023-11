Week-end zéro déchet à la Maison de l’Habitat Durable Maison de l’habitat durable Lille, 18 novembre 2023, Lille.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, l’association Zero Waste Lille en partenariat avec la Ville de Lille et la MEL, propose un week-end inspirant pour trouver des solutions simples et concrètes sur le zéro déchet et le zéro gaspi pour devenir acteur du changement (gratuit et pour tout public).

Samedi 18 novembre :

Ouverture au public de 10h à 18h

Entrée libre

Petite restauration sur place

• dès 10h et en continu : exposition “Ma Maison Zéro Déchet” : à travers la reconstitution des différentes pièces de la maison, l’association Zero Waste Lille vous présente toutes les alternatives au jetable et vous explique comment engager une démarche Zéro Déchet, Zéro Gaspillage au quotidien

• 10h : atelier “Fresque du partage” par Share and Smile (durée 3h) : atelier ludique qui invite les participants à questionner le mode de consommation dominant et à envisager le partage au sens large sous un regard résolument positif.

À partir de 16 ans.

Inscription gratuite obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/fresque-du-partage-week-end-zd

• 14h : atelier enfants “Initiation Couture à la machine” par Les Récoupettes (durée 2h) : réalisation d’un sac à vrac

À partir de 6 ans

Places limitées / Inscription sur place le jour de l’événement.

• Escape Game “Deviens un super-héros du Zéro Déchet” avec le collectif La Girafe : jeux et énigmes autour du Zéro Déchet (3 sessions de 45 mn : 14h30 – 15h30 – 16h30)

À partir de 8 ans

Places limitées / Inscription sur place le jour de l’événement.

• 14h30 : atelier “Les Fêtes Presque zéro déchet” par Sophie au Naturel (durée 1h) : Comment allier magie de Noël tout en limitant l’impact environnemental de nos cadeaux, nos décorations ou nos repas de fête ?

Pour adultes

Inscription gratuite obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/fetes-zd-week-end-zd

• 16h : atelier enfants “Initiation Couture à la main” par Les Récoupettes (durée 1h30) : réalisation d’une trousse à partir de manches de T-shirt / chemise.

À partir de 6 ans

Places limitées / Inscription sur place le jour de l’événement.

Et bien d’autres activités diverses pour petits et grands tout au long de la journée pour découvrir le Zéro Déchet…

Dimanche 19 novembre :

Ouverture au public 10h-18h

Entrée libre

Petite restauration sur place

• dès 10h et en continu exposition “Ma Maison Zéro Déchet” : à travers la reconstitution des différentes pièces de la maison, l’association Zero Waste Lille vous présente toutes les alternatives au jetable et vous explique comment engager une démarche Zéro Déchet, Zéro Gaspillage au quotidien

• 10h : atelier “Kintsugi” par Voix Publique (durée 2h) : méthode japonaise de réparation des porcelaines ou céramiques brisées.

Pour adultes

Inscription gratuite obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/atelier-kintsugi-week-end-zd

• 10h : atelier Fresque des déchets par Zero Waste Lille (durée 2h30) : atelier collaboratif pour comprendre collectivement les enjeux liés à nos déchets.

Pour adultes

Inscription gratuite obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/fresque-des-dechets-week-end-zd

• 11h : atelier “Do it ta serviette” par les Récoupettes (durée 2h) : fabrication d’une serviette hygiénique lavable

A partir de 12 ans

Inscription gratuite obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/do-it-ta-serviette-week-end-zd

• de 14h30 à 16h30 : atelier “cosmétiques DIY” par Les Herbes Folles (durée 15 min) : fabrication d’un baume à lèvres et jeu sur les idées reçues autour des cosmétiques

Pour adultes et enfants accompagnés

Atelier au fil de l’eau, sans inscription

• 14h30 : Conférence “Pourquoi tant de déchets ?” par l’auteur et conférencière Anne Belot, suivie d’une séance de dédicaces de sa BD “Déchets Land”.

Cette conférence retrace de manière ludique et illustrée le destin et les enjeux autour de la gestion/réduction des déchets et les blocages à identifier pour réussir à changer facilement nos habitudes.

Les enfants seront bienvenus à ce temps, un coin dessin aménagé leur sera destiné pendant la conférence.

• de 15h30 à 17h : atelier “produits ménagers” par Sophie Au Naturel (durée 10 min) : fabrication d’un nettoyant multi-usages

Pour adultes et enfants accompagnés

Atelier au fil de l’eau, sans inscription

• 15h30 : table-ronde « Consigne pour réemploi : pour qu’elle revienne (enfin) » : Assistera-t-on prochainement au retour de la consigne pour réemploi des emballages ? Pour le savoir, venez rencontrer les acteurs lillois et métropolitains mobilisés pour le retour de la consigne pour réemploi.

Et bien d’autres activités diverses pour petits et grands tout au long de la journée pour découvrir le Zéro Déchet…

– Ateliers dans les médiathèques :

• Une animation avec « Sophie au Naturel » : Désencombrer ? Pourquoi ? Comment ?

L’objectif est de sensibiliser les participants à la notion de désencombrement et de ses bénéfices avec une ouverture sur les notions de troc, de don, de 2nde main.

 Le 25 novembre de 10h à 12h à Bois Blanc

Inscription gratuite obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/animation-desencombrer-pourquoi-comment

• Broderie japonaise avec les Récoupettes : recouvrir ses trous et ses tâches. Réalisation de deux motifs originaux mêlant broderie et tissage.

Atelier de 2h à partir de 8 ans

 Le 8 novembre de 10h à 12h à Jean Lévy.

Inscription gratuite obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/broderie-japonaise

• Broderie créative avec les Récoupettes : recouvrir ses trous et ses tâches. Méthode qui s’appuie sur la sobriété des choix de points et de couleurs. Idéal pour débuter. Choix d’un motif qui permettra d’explorer 3 points de broderie.

Atelier de 2h à partir de 8 ans

 Le 8 novembre de 14h30 à 16h30 à Fives,

Inscription gratuite obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/broderie-creative

 Le 15 novembre de 10h à 12h au Vieux-Lille,

Inscription gratuite obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/broderie-creative-1

 Le 15 novembre de 14h30 à 16h30 à Moulins.

Inscription gratuite obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-lille/evenements/broderie-creative-2

– Rencontre des réparateurs professionnels lillois le lundi 20 novembre à 18h30 à la Maison de l’Habitat Durable :

La Ville de Lille, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, organise une soirée destinée aux réparateurs professionnels du territoire afin de mettre à l’honneur ces acteurs de l’économie circulaire et de la transition écologique.

Cette rencontre sera l’occasion de :

o Présenter la Dynamique Lille Répare,

o Faire connaître les 1ers artisans labellisés Repar’acteurs

o Expliquer les démarches à effectuer auprès des éco-organismes afin de pouvoir faire bénéficier ses clients du bonus réparation,

o Echanger sur les métiers de la réparation à Lille, les besoins et perspectives.

La rencontre se clôturera par un temps convivial.

Maison de l'habitat durable 7 rue Racine 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France

