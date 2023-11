Ma maison zéro déchet Maison de l’Habitat Durable Lille, 18 novembre 2023, Lille.

Ma maison zéro déchet 18 et 19 novembre Maison de l’Habitat Durable Entrée libre

À travers la reconstitution des différentes pièces de la maison, l’association Zero Waste Lille vous présente toutes les alternatives au jetable et vous explique comment engager une démarche Zéro Déchet, Zéro Gaspillage au quotidien.

Plus d’informations sur :

https://www.lille.fr/Actualites/Reduire-ses-dechets-les-bons-reflexes

Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 LILLE Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4b2dbbc0-9ece-4417-bc4f-970b9b0acaf5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4b2dbbc0-9ece-4417-bc4f-970b9b0acaf5 [{« link »: « https://www.lille.fr/Actualites/Reduire-ses-dechets-les-bons-reflexes »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00