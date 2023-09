10 ans de la Maison de l’Habitat durable Maison de l’Habitat Durable Lille, 23 septembre 2023, Lille.

10 ans de la Maison de l’Habitat durable Samedi 23 septembre, 10h30 Maison de l’Habitat Durable Gratuit. Table ronde sur inscription 03.59.00.03.59 ou maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Journée Grand public le samedi 23 septembre

1 ans, c’est une belle occasion de faire date en réunissant les habitans, les équipes, les partenaires, les expéerts de la rénovation énergétique et aussi des artistes : table ronde, démonstrations, quizz, mini-conférences, théâtre d’improvisation, venez nombreux !

Programme détaillé disponible : https://www.lillemetropole.fr/actualites/la-maison-de-lhabitat-durable-fete-ses-10-ans

Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 LILLE Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4b2dbbc0-9ece-4417-bc4f-970b9b0acaf5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4b2dbbc0-9ece-4417-bc4f-970b9b0acaf5 [{« type »: « phone », « value »: « 03.59.00.03.59 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lillemetropole.fr/actualites/la-maison-de-lhabitat-durable-fete-ses-10-ans »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « https://www.lillemetropole.fr/actualites/la-maison-de-lhabitat-durable-fete-ses-10-ans »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:30:00+02:00 – 2023-09-23T11:00:00+02:00

2023-09-23T10:30:00+02:00 – 2023-09-23T11:00:00+02:00